Une star pour faire la pub du nouveau Mercedes Classe G électrique

Le Mercedes Classe G reste un phénomène absolument hors normes dans le paysage automobile actuel. Il n’a que peu évolué depuis les années 70 par rapport aux autres voitures du marché tout en réalisant plus que jamais des records de vente. Rien qu’en 2023, il a dépassé les 40 000 exemplaires écoulés sur la planète en battant par exemple la Porsche Taycan électrique.

Électrique, justement, le Classe G le devient aussi. A l’occasion de sa dernière grosse mise à jour technique, il a ajouté une variante 100% électrique G580 à son catalogue en plus des modèles essence (six cylindres en ligne turbo et V8 bi-turbo) et diesel (six cylindres en ligne turbo non commercialisé chez nous). On l’a d’ailleurs essayé sous toutes ses formes au printemps dernier et on s’est régalé à le malmener sur la route et en tout-terrain.

Bradley Cooper pour faire la pub

Dans le cadre de son lancement commercial, Mercedes s’est offert les services de l’acteur américain Bradley Cooper. Il apparaît dans le clip publicitaire du G580 électrique, où on voit le SUV se mettre dans des positions dignes de son image de baroudeur pur et dur. Le marché américain est le plus important pour ce modèle, même si on imagine que les variantes thermiques garderont la préférence de la clientèle locale. Là-bas, il n'y a évidemment pas de malus écologique...