Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Xiaomi Su7

Une Xiaomi SU7 Ultra envoyée dans le décor

Dans Faits Divers / Insolite / Crash

Adrien Raseta

0  

Oui, les voitures électriques quatre roues motrices peuvent sortir de la route lorsque la pédale de droite est écrasée un peu trop fort. Ces images montrent pour illustration une impressionnante Xiaomi SU7 Ultra qui termine son départ arrêté dans le mur quelques mètres après le feu vert.

Une Xiaomi SU7 Ultra envoyée dans le décor

Compter sur le fait d'avoir une électrique à transmission intégrale pour accélérer violemment sans se soucier de la motricité peut être dangereux. Une information d'autant plus vraie lorsque la voiture dispose de plus de 1500 chevaux sous le capot. La preuve avec un pilote au volant d'une Xiaomi SU7 Ultra qui termine dans le décor quelques mètres seulement après le départ.

Le clip partagé sur le réseau social Instagram montre la sportive chinoise prête à en découdre avec un départ éclair. Dès les premières secondes, les roues patinent et font fumer les pneus. La berline déstabilisée part à gauche puis à droite avant de frapper le mur de la ligne droite des stands. Antipatinage désactivé ? Problème logiciel ? Difficile de comprendre.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies instagram en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

Une vraie sportive capable de tomber les chronos

Pour rappel, la Xiaomi SU7 Ultra tombait il y a quelques mois sur la mythique boucle nord du Nürburgring un temps de 7 minutes 04. Une performance qui la place avec ses 1548 chevaux pour 1770 Nm de couple juste devant la Rimac Nevera (7 minutes 05), la Porsche Taycan Turbo GT (7 minutes 07) et la Tesla Model S Plaid Track Pack (7 minutes 25).

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Xiaomi Su7

Xiaomi Su7

SPONSORISE

Actualité Xiaomi

Voir toute l'actu Xiaomi

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/