Une Xiaomi SU7 Ultra envoyée dans le décor

Compter sur le fait d'avoir une électrique à transmission intégrale pour accélérer violemment sans se soucier de la motricité peut être dangereux. Une information d'autant plus vraie lorsque la voiture dispose de plus de 1500 chevaux sous le capot. La preuve avec un pilote au volant d'une Xiaomi SU7 Ultra qui termine dans le décor quelques mètres seulement après le départ.

Le clip partagé sur le réseau social Instagram montre la sportive chinoise prête à en découdre avec un départ éclair. Dès les premières secondes, les roues patinent et font fumer les pneus. La berline déstabilisée part à gauche puis à droite avant de frapper le mur de la ligne droite des stands. Antipatinage désactivé ? Problème logiciel ? Difficile de comprendre.

Une vraie sportive capable de tomber les chronos

Pour rappel, la Xiaomi SU7 Ultra tombait il y a quelques mois sur la mythique boucle nord du Nürburgring un temps de 7 minutes 04. Une performance qui la place avec ses 1548 chevaux pour 1770 Nm de couple juste devant la Rimac Nevera (7 minutes 05), la Porsche Taycan Turbo GT (7 minutes 07) et la Tesla Model S Plaid Track Pack (7 minutes 25).