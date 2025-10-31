Utiliser une sirène en Ferrari pour doubler dans les bouchons, est-ce bien raisonnable ?
Rester coincé dans les embouteillages fait perdre du temps. Le Français au volant de cette Ferrari F12 emploie une méthode efficace bien qu’illégale : faire hurler une sirène.
Une vidéo surprenante fait actuellement le tour de la toile. Sur les images partagées sur le réseau social Instagram, un automobiliste français sur une autoroute polonaise emploie une sirène semblable à celle des urgences pour doubler dans les embouteillages. Un comportement qui ne manque pas de faire réagir dans les commentaires.
La séquence s’ouvre avec un plan embarqué filmé façon POV à bord d’une Ferrari F12 Berlinetta. Les autres voitures s’écartent devant la belle italienne pour une raison simple : la sportive est -à cause de sa sirène- confondue avec un véhicule d’intervention. En arrière-plan, il est possible d’entendre la voix du conducteur amusé par la réaction des gens.
La F12 Berlinetta, une GT V12 d’exception
Pour rappel, la Ferrari F12 Berlinetta succède à sa sortie en 2012 à la 599 GTB. Elle embarque un bloc V12 atmosphérique de 740 chevaux lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,1 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 340 km/h.
