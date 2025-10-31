Utiliser une sirène en Ferrari pour doubler dans les bouchons, est-ce bien raisonnable ?

Une vidéo surprenante fait actuellement le tour de la toile. Sur les images partagées sur le réseau social Instagram, un automobiliste français sur une autoroute polonaise emploie une sirène semblable à celle des urgences pour doubler dans les embouteillages. Un comportement qui ne manque pas de faire réagir dans les commentaires.

La séquence s’ouvre avec un plan embarqué filmé façon POV à bord d’une Ferrari F12 Berlinetta. Les autres voitures s’écartent devant la belle italienne pour une raison simple : la sportive est -à cause de sa sirène- confondue avec un véhicule d’intervention. En arrière-plan, il est possible d’entendre la voix du conducteur amusé par la réaction des gens.

La F12 Berlinetta, une GT V12 d’exception

Pour rappel, la Ferrari F12 Berlinetta succède à sa sortie en 2012 à la 599 GTB. Elle embarque un bloc V12 atmosphérique de 740 chevaux lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,1 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 340 km/h.