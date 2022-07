Vacances : initiation gratuite à la conduite d'un deux-roues

Encadrée par les CRS, cette formation a pour but de sensibiliser les 14-24 ans aux risques liés à la conduite du deux-roues, la route étant la première cause de mortalité pour cette population. « C’est une initiative qui répond à une réelle urgence : en France, en 2021, 670 passagers et conducteurs de deux-roues motorisés ont perdu la vie », rappelle l’association Assurance Prévention.

Pour sa tournée d’été, la piste d’initiation sera présente dans 5 villes du littoral français : Royan (17) : du 10 au 13 juillet, Biscarosse Plage (40) : du 17 au 20 juillet, Fleury d’Aude, quartier Saint-Pierre-la-Mer (11), du 24 au 27 juillet, Port-Vendres (66) : du 31 juillet au 3 août, Sainte-Marie-la-Mer (66) : du 7 au 10 août. L’accueil du public se fera tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30.

L'initiation encadrée par une douzaine de moniteurs CRS, spécialistes de la sécurité routière, comporte à la fois les bases de la conduite d’un deux-roues sur une quinzaine de machines de 50 à 125 cm3 et des ateliers, notamment une démonstration de fonctionnement d’un gilet airbag, ainsi qu’un test permettant de simuler l'effet d'un choc à 30 km/h sur un casque. L’accès à la piste est gratuit et à partir de 14 ans.

Les candidats doivent se présenter avec un pantalon long et des chaussures fermées (gants, blouson et casque fournis).