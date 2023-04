Vers la suppression du bonus écologique pour les voitures électriques étrangères à l'Europe ?

En 2022, la voiture électrique la plus vendue de France était la Dacia Spring. Elle devançait la Tesla Model 3 et doit faire face cette année 2023 à la grosse montée en puissance du SUV Model Y, bien aidé par ses baisses de prix récentes. Quel est le point commun entre ces trois modèles ? Ils sont conçus et fabriqués hors d’Europe, pardi ! La Dacia Spring n’est qu’une version rebagdée de la Renault City K-ZE construite en Chine et les deux stars de Tesla sont construites pour la plupart en Chine aussi (même si certains exemplaires du Model Y sont désormais assemblés à Berlin). Ces modèles bénéficient à fond du bonus écologique français, actuellement d’un montant de 5 000€ (ou 7 000€ sous conditions de faibles revenus). Or, depuis quelques mois, l’incitation financière à acheter des voitures électriques fabriquées en-dehors de l’Europe fait débat.

Alors que la Commission européenne réfléchit sur le sujet depuis quelque temps, c’est cette fois la Plateforme de la filière automobile (PFA) qui conseille au gouvernement français d’exclure les véhicules électriques construits hors Europe de son dispositif de bonus écologique. Le gouvernement prépare actuellement son contrat de filière pour la période 2023-2027 et cette idée de limiter l’effet du bonus écologique aux voitures électriques européennes fait partie des possibilités étudiées. La mesure permettrait de répondre aux mesures récemment mises en place aux Etats-Unis, où la construction locale des voitures électriques est fortement incitée par les autorités à force de gros avantages fiscaux (mais aussi via une baisse du prix d’achat des modèles électriques neufs vendus là-bas s’ils sont construits dans le pays).

Fini la Dacia Spring bradée ?

Cette idée d’exclure les voitures électriques non européennes des aides à l’achat fait débat un peu partout sur le Vieux Continent. La mesure pourrait paraître impopulaire car elle augmenterait sensiblement le prix de vente de modèles construits en Chine, souvent les modèles les moins chers à l’achat. Le concept même d’avantager économiquement des produits conçus localement va à l’encontre des principes de liberté des échanges défendus depuis longtemps par l’Union européenne. Mais depuis quelques mois, l’ACEA (association des constructeurs européens d’automobiles) demande aux gouvernements européens de mettre en place un « Buy European Act » inspiré de « l’Inflation Reduction Act » américain. Attendons de voir ce que décide le gouvernement français sur la question du bonus écologique des voitures électriques : en principe, il doit se réduire à 4 000€ pour l’année 2024 mais pour l’instant, des exclusions pour les voitures électriques non européennes ne sont pas prévues.