Europe: la Tesla Model Y championne des ventes au premier trimestre

Et si la prévision d’Elon Musk était en passe de se vérifier? L’an dernier, le fantasque patron de Tesla prédisait que la Model Y avait le potentiel pour devenir la voiture la plus vendue au monde en 2023, toutes catégories confondues.

Si l’auto s’est hissée au quatrième rang des ventes sur la planète en 2022 (758 000 ex.), sa première année pleine de commercialisation, elle n’a cessé d’accélérer depuis.

Au premier trimestre 2023, elle est tout simplement devenue le modèle le plus vendu en Europe, s’offrant le luxe avec ses 65 051 exemplaires écoulés*, d’y devancer les Dacia Sandero (57 982 ex.) et Volkswagen T-Roc (53 698).

Ce succès, finalement assez prévisible dans un contexte global de « SUV-isation » et d’électrification à tout va, repose en grande partie sur une politique tarifaire agressive, comme on en a encore eu l’illustration la semaine dernière en France où le Model Y s’affiche actuellement à 39 990 € bonus déduit, soit le prix d’un « simple » SUV thermique de constructeur généraliste, moins performant et moins pratique.

Et c’est ainsi que Tesla, régulièrement donné mourant, affiche l’une plus forte croissance des ventes du Vieux continent.

Selon les données de l’Association européenne des constructeurs automobiles, ses immatriculations ont augmenté de 58% entre janvier et mars par rapport à la même période en 2022 passant de 59 400 à 93 700 unités tous modèles confondus.

Reste que si le chiffre d'affaires global du groupe a augmenté de 24% sur la période, pour atteindre 23,3 milliards de dollars, son bénéfice net a dans le même temps chuté de 24% à 2,5 milliards. Quant la marge opérationnelle, elle baisse à 11,4%, contre 16,8% en 2022. Des valeurs qui restent "gérables", assure Tesla, qui compte malgré cela poursuivre sa politique de baisse de tarifs.

Pour en revenir au Top 10 des ventes européennes au premier trimestre, retenez que la première française du classement est la Peugeot 208, cinquième avec 51 324 unités, tandis que la première des « made in France » (appréciez la nuance) est la Toyota Yaris Cross, sixième avec 50 709 exemplaires.