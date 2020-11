Vidéo Live - La Citroën AMI jusqu'à la panne : combien de kilomètres va-t-on faire en une charge ?

Eh oui, la Citroën AMI étant un quadricycle léger, accessible donc dès 14 ans avec le BSR mais limité à 45 km/h, elle n'a donc tout simplement pas le droit d'emprunter le périphérique.

Heureusement, il y a les Maréchaux, cet enchaînement de boulevards reliant les différentes portes de Paris et suivant sensiblement le même parcours. Un tour est à peine plus court, 33,7 km contre 35, et en faire plus de deux pourrait déjà être considéré comme un succès, la marque aux chevrons annonçant 75 km d'autonomie selon le cycle WLTP.

Comme à chaque fois, vous pourrez suivre demain matin le départ de nos aventures en direct sur notre page Facebook avant de le retrouver ensuite ici en différé.