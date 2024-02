Interdire l’accès de la ZFE aux véhicules anciens jusqu’au niveau Crit’Air 3 à partir de septembre 2024, avec la mise en place d’un système de verbalisation automatique par vidéo. Voilà ce que prévoyait la métropole Aix-Marseille à son calendrier d’origine, fixé pour améliorer la qualité de l’air dans le centre-ville de Marseille. Cela revenait à exclure plus de 300 000 automobilistes de la région (en comptant les autos à vignette Crit’Air 3 et plus anciennes), souvent les plus pauvres qui n’ont pas les moyens d’investir dans un véhicule plus moderne. Et ce n’est pas le fameux leasing social, finalement supprimé au niveau national après 50 000 dossiers acceptés, qui leur aurait permis de trouver une solution.

dailymotion Vidéo micro-trottoir : ce que pensent les Marseillais de leur ZFE

Une interdiction reportée

C’est sans doute pour cette raison que la région Aix-Marseille a finalement décidé de reporter cette interdiction de circulation des véhicules Crit’Air 3 dans sa ZFE après 2025. Alors que la région planche actuellement sur une nouvelle aide de 5 000€ pour aider les automobilistes aux faibles revenus habitant ou travaillant à l’intérieur de la ZFE, on a demandé directement aux Marseillais ce qu’ils pensaient de la situation.