Vinfast VF 8 : électrique, vietnamien, premium ? - Vidéo en direct du Mondial de Paris 2022

Vinfast est inconnu chez nous. Pour le moment. Ce constructeur vietnamien, soutenu par le très puissant groupe industriel "Vingroup", a de très grosses ambitions pour le marché européen, où il souhaite s'installer en tant que constructeur "premium".

Et il est présent au Mondial de Paris avec une armada de modèles, dont un SUV familial 100 % électrique : le VF 8. Un modèle que vous connaissez déjà si vous suivez Caradisiac, car nous en avons déjà fait une rapide prise en main dans ses terres natales.

Il se présente aujourd'hui en mode "salon", sous les projecteurs.

Esthétiquement, ce VF 8, s'il est loin d'être désagréable, ne fera pas non plus se tourner les têtes. Affichant 4,75 de long, ce qui est déjà un beau gabarit, qui le met en concurrence avec l'Audi Q4 e-Tron ou le BMW iX3, il est finalement assez quelconque, classique, sans grande originalité.

Les seules que l'on pourra remarquer, ce sont les logos de la marque enchâssés, à l'avant dans une calandre, à l'arrière dans un bandeau, en forme de V. Des éléments lumineux les encadrent. Mais pour le reste, c'est convenu.

Un habitacle de bonne qualité, mais triste

Dans l'habitacle, le statut revendiqué premium par la marque se retrouve au niveau de la qualité des matériaux et des assemblages, qui sont plus que corrects. Plastiques moussés, accastillages qui se tiennent bien, c'est en effet de belle facture, surtout pour le prix demandé, nous y reviendrons.

Mais l'ambiance, épurée à la manière d'un intérieur Tesla, dont la marque s'inspire clairement, est un peu triste et sobre. Et il n'est pas prévu de pouvoir choisir des matériaux nobles pour agrémenter. Sur la planche de bord, les boutons ont disparu, et tout passe par l'écran central de grande taille (15,6 pouces), dont l'ergonomie semble compliquée.

Les passagers sont par contre bien traités. Le grand empattement de 2,90 m réserve un bel espace aux jambes, et il reste de la place pour la tête, malgré la présence d'un toit ouvrant panoramique vitré, qui grignote de l'espace en hauteur. Par contre, le volume de coffre est très faible rapporté à la longueur. Vinfast annonce 376 litres de contenance. Même si on y ajoute le coffre avant, dont le volume n'est pas communiqué, on dépassera à peine les 420 litres, ce qui est bien peu.

Puissant, mais pas vraiment efficient

Techniquement, le VF 8 sera proposé au choix avec un moteur électrique de 358 ch, ou, en version "Plus", un moteur de 408 ch. Deux batteries au choix sont également proposées. Une de 82,2 kWh, déjà costaud, pour le petit moteur et une autre de 87,7 kWh, réservée au plus puissant. Les autonomies annoncées sont de 420 km pour l'ensemble petit moteur/petite batterie, et jusqu'à 447 km avec la grosse batterie et le gros moteur, qui permet de passer de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes.

Pour la recharge, ce sera jusqu'à 11 kW en courant alternatif (à la maison, avec une wallbox par exemple, ou sur borne publique). Le VF 8 est évidemment doté d'une capacité de recharge rapide, dont la puissance maxi n'est pas communiquée, mais qui permet de passer de 10 à 70 % en 31 minutes.

Gros argument de vente enfin, une garantie de 10 ans ou 200 000 km.

Les prix eux, semblent agressifs de prime abord. En effet, à partir de 46 050 € pour la version 358 ch à petite batterie, cela est une affaire. Mais attention, ce prix n'inclut pas les batteries ! Il faut ajouter 120 € par mois minimum. Avec batterie, c'est 62 200 € ! En cela Vinfast va à contre-courant de tous les autres constructeurs, qui ont abandonné ce système de location. Mais cela permet d'afficher un prix attractif. Par contre, en version "Plus", le prix est fixé à 69 500 €, avec batterie. Et là, face à un Tesla Model Y, ce n'est pas si bien placé.

L'instant Caradisiac : il intéresse, clairement

Sur le stand Vinfast, c'était noir de monde. Cette marque provoque un certain intérêt, voire un intérêt certain. Il faut dire aussi qu'elle a mis les moyens, avec un vrai beau stand "à l'ancienne", de nombreuses nouveautés, mais aussi, qu'elle provoque une grande curiosité. Une marque vietnamienne, personne ne s'y attendait ou presque. Et le VF 8 comme les autres modèles a attiré de nombreux visiteurs comme journalistes.