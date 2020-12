Violation de brevets : la justice américaine ouvre une enquête contre Volkswagen

La plainte déposée par Jaguar Land Rover en novembre a finalement débouché sur une action concrète. La Commission du commerce international aux Etats-Unis (USITC) a en effet annoncé qu'elle ouvrait une enquête sur le groupe Volkswagen pour de supposées violations de brevets, à l'origine des revendications du groupe anglais JLR.

L'USITC a été saisi sur un dossier spécifique : la technologie "Terrain Response" de Jaguar Land Rover, qui aurait été copiée partiellement par le groupe Volkswagen sur de nombreux modèles à châssis piloté.

Volkswagen, Audi, mais aussi Porsche et Lamborghini (Urus) seraient concernés par cette plainte, qui vise notamment les Audi Q5, Q7, Q8, A6 Allroad et e-Tron, mais aussi le Volkswagen Tiguan et le Porsche Cayenne. Ce sont avant tout des véhicules quatre roues motrices qui peuvent disposer de modes de conduite s'adaptant aux conditions de conduite et au revêtement.

L'enquête doit être logiquement assez rapide, et pourrait aboutir au blocage des importations des modèles mentionnés.