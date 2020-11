Jaguar veut bloquer la vente de certaines modèles allemands aux Etats-Unis

Jaguar Land Rover compte bien faire valoir ses droits en justice américaine pour empêcher l'import de ses concurrents d'un groupe en particulier, Volkswagen (Porsche, Audi, Lamborghini, Volkswagen). La plainte repose sur la technologie "Terrain Response" : selon le groupe anglais, il y a violation de brevet sur les modèles à quatre roues motrices du groupe Volkswagen.

Porsche Cayenne, Volkswagen Tiguan, Lamborghini Urus, Audi (Q5, Q7, Q8, A6 Allroad, e-tron...) : de nombreux modèles du groupe allemand utilisent en effet un système de gestion de la transmission intégrale qui repose sur les modes de conduite en fonction de la surface au sol.

Chez Jaguar Land Rover, le Terrain Response, lancé au milieu des années 2000 sur la troisième génération de Discovery, permet de jongler parmi différents modes : sable, boue, herbe/gravillons, passages rocheux. Le système joue sur de nombreux outils électroniques (ABS, contrôle de traction, direction, boîte, cartographie moteur, freins...) pour adapter automatiquement la conduite en fonction de la surface au sol.

Jaguar Land Rover a saisi la Commission internationale des échanges pour analyser cette supposée violation de brevets. Cette Commission ne peut pas infliger d'amendes mais peut tout de même bloquer l’import de produits si la violation est avérée. La procédure devrait toutefois prendre un peu plus d'un an, et il y a fort à parier qu'un accord sera conclu en "off" avec les marques concernées pour éviter le blocage.