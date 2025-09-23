Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Visite du salon de Lyon en avant-première

Dans Salons / Salon de Lyon

Pierre-Olivier Marie

Le salon de Lyon ouvre ses portes demain mercredi 24 septembre, mais Caradisiac vous en propose un tour d’horizon en avant-première.

Le salon de Lyon s’impose progressivement comme un rendez-vous incontournable de l’agenda automobile français. Il avait attiré 77 000 visiteurs en 2023, et tout laisse à penser qu’il fera aussi bien, sinon mieux, avec cette édition 2025 des plus riches en nouveautés. Une cinquantaine de voitures s’y exposent en première française, voire européenne, parmi lesquelles les BMW iX3, Peugeot e-208 GTI, Tesla Model Y Performance, Citroën C5 Aircross, DS N°8 et autres Suzuki e-Vitara. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses, jusqu’à la Ferrari Amalfi.

A cela s’ajoute un hall dédié aux voitures d’occasion, un autre dédié aux utilitaires, ou bien encore une partie consacrée aux anciennes.

Un sacré programme, donc, pour un événement où vous pourrez retrouver l’équipe Caradisiac au complet sur son stand situé dans le hall 3. N’hésitez pas à venir nous y saluer, si toutefois il vous reste un peu d’énergie après une visite que l’on vous promet fatigante!

Tarifs 

Semaine : 

Paiement en ligne / sur place : 9 €/10 €

Week-end samedi ou dimanche : 

Paiement en ligne / sur place : 10 €/12 €

Horaires d'ouverture 

Mercredi 24 septembre de 10 h 00 à 20 h 00
Jeudi 25 septembre de 10 h 00 à 20 h 00 
Vendredi 26 septembre de 10 h 00 à 22 h 00 (Nocturne)
Samedi 27 septembre de 10 h 00 à 20 h 00
Dimanche 28 septembre de 10 h 00 à 19 h 00

Plus d'info sur www.salon-automobile-lyon.com

