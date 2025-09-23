Caradisiac vous attend dès aujourd'hui et toute la semaine au Salon Automobile de Lyon !

Depuis 2018, Caradisiac déplace systématiquement sa rédaction au Mondial de l'Automobile de Paris, avec pour objectif de réaliser le maximum de sujets autour de l'actualité des constructeurs, mais également de renseigner de potentiels acheteurs.

Pour 2025, notre équipe a décidé de quitter l'île de France pour s'installer dans une exposition tout aussi importante pour les professionnels qui exposent que pour les particuliers qui s'y rendent : le Salon de l'Automobile de Lyon, qui se tiendra du mardi 23 au dimanche 28 septembre à l'Eurexpo, Boulevard de l’Europe, 69 680 Chassieu.

Au programme : la rédaction d'une centaine d'articles autour des nouveautés et stands des constructeurs, et d'une dizaine d'interviews de grandes figures du monde automobile, le tout enrichi majoritairement de vidéos. Entre deux réalisations, nos reporters seront là pour répondre à vos questions sur leur emplacement de 40 m2 (voir plan ci-dessous).