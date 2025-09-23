Caradisiac vous attend dès aujourd'hui et toute la semaine au Salon Automobile de Lyon !
Quoi de mieux, pour une rédaction automobile, qu'élire domicile dans les salons ? Après le Mondial de l'Automobile, Caradisiac a décidé d'installer un stand au Salon de Lyon, non seulement pour coller au mieux à l'actualité, mais également pour aller à la rencontre de ses lecteurs, souvent en quête de conseils d'achat…
Depuis 2018, Caradisiac déplace systématiquement sa rédaction au Mondial de l'Automobile de Paris, avec pour objectif de réaliser le maximum de sujets autour de l'actualité des constructeurs, mais également de renseigner de potentiels acheteurs.
Pour 2025, notre équipe a décidé de quitter l'île de France pour s'installer dans une exposition tout aussi importante pour les professionnels qui exposent que pour les particuliers qui s'y rendent : le Salon de l'Automobile de Lyon, qui se tiendra du mardi 23 au dimanche 28 septembre à l'Eurexpo, Boulevard de l’Europe, 69 680 Chassieu.
Au programme : la rédaction d'une centaine d'articles autour des nouveautés et stands des constructeurs, et d'une dizaine d'interviews de grandes figures du monde automobile, le tout enrichi majoritairement de vidéos. Entre deux réalisations, nos reporters seront là pour répondre à vos questions sur leur emplacement de 40 m2 (voir plan ci-dessous).
20 000 m2 d'exposition, environ 400 voitures disponibles à l'essai : le cru 2025 du Salon de Lyon s'annonce exceptionnel.
Tarifs
Semaine :
Paiement en ligne / sur place : 9 €/10 €
Week-end samedi ou dimanche :
Paiement en ligne / sur place : 10 €/12 €
Horaires d'ouverture
Mercredi 24 septembre de 10 h 00 à 20 h 00
Jeudi 25 septembre de 10 h 00 à 20 h 00
Vendredi 26 septembre de 10 h 00 à 22 h 00 (Nocturne)
Samedi 27 septembre de 10 h 00 à 20 h 00
Dimanche 28 septembre de 10 h 00 à 19 h 00
Plus d'info sur www.salon-automobile-lyon.com
