L'entité Porsche Design travaille régulièrement en partenariat avec des grandes marques afin de proposer des produits high-tech au look épuré. Après les disques durs Lacie et les smartphones Huawei, voici l'ultraportable Porsche Design Acer Book RS.

La partie la plus intéressante concerne sans surprise la présentation esthétique de l'ordinateur avec une structure en métal, des bords sculptés, des couleurs se limitant au noir et au gris alu et une surface carbone au dos de sa dalle de 14 pouces IPS Full HD. La fiche technique indique en outre la présence d'un processeur Intel Core i7 de 11e génération dans sa meilleure configuration, de 16 Go de RAM, du Wi-Fi 6 bi-bande, d'un port HDMI, d'un port Thunderbolt 4, de deux ports USB A 3.0, d'une puce graphique Intel Xe et d'une carte graphique optionnelle Nvidia GeForce MX350. Enfin, l'ensemble pèse 1,2 kilo sur la balance.

Du côté des tarifs, les premiers exemplaires disponibles en décembre prochain s'échangeront contre 1799 euros. Une version premium ajoutant une souris exclusive, un sac de transport et un processeur plus véloce fera grimper la note à 2399 euros.