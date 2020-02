Voici la DS9, la grande berline de DS !

Faux départ pour la DS9 ! DS nous avait donné rendez-vous pour une présentation ce 24 février à 17 heures, mais la marque s'est visiblement elle-même perdue dans les dates, publiant dès ce matin sur sa chaîne Youtube la vidéo de révélation de la voiture ! Avant que celle-ci disparaisse, nous avons fait quelques captures d'écran.

On découvre ainsi en avance à quoi ressemble le troisième modèle de la nouvelle gamme DS. Après deux SUV, les DS7 Crossback et DS3 Crossback, la marque propose une grande berline, carrosserie avant tout pensée pour le marché chinois… où DS est en grande difficulté.

Le véhicule reprend bien sûr les gimmicks esthétiques de DS, notamment la large calandre dont les chromes se prolongent en direction des optiques et des prises d'air. Les designers abusent du chrome d'ailleurs, avec un épais jonc qui traverse le capot. À l'arrière, le chrome qui traverse la malle passe sous les feux et vient mourir dans les flancs. La DS9 opte pour une silhouette de type fastback, avec un montant de custode qui part loin vers la malle. On remarque un clin d'œil à la première DS : des répétiteurs de clignotant en haut de la lunette !

Rendez-vous en fin de journée pour découvrir en détail cette nouvelle DS9, qui fera ses débuts en public dans quelques jours au Salon de Genève.