Voici la future BMW Série 2 Gran Coupé !

Bmw vient de présenter officiellement sa nouvelle Série 1 de quatrième génération, rivale historique des Mercedes Classe A et autres Audi A3. Pour l’instant, elle n’a été dévoilée dans sa version à cinq portes avec une carrosserie « hatchback ». Mais la marque à l’hélice la déclinera aussi en version berline tricorps, sous le nom de Série 2 Gran Coupé comme la précédente mouture.

C’est précisément cette Série 2 Gran Coupé de seconde génération que vous pouvez observer dans les images accompagnant cet article, qu’on doit à l’administration chinoise alors que le modèle doit démarrer sa production dans l’Empire du Milieu. Notez que notre version européenne de cette Série 2 Gran Coupé de seconde génération diffèrera légèrement de cette auto puisqu’elle dispose d’un empattement rallongé spécialement pour le marché chinois. Le modèle que vous pourrez bientôt acheter sera légèrement plus court.

Les mêmes motorisations que la Série 1

Basée sur la même plateforme que la Série 1 de quatrième génération, cette nouvelle Série 2 Gran Coupé proposera des motorisations similaires et utilisera la même planche de bord. Elle coûtera légèrement plus cher que sa sœur à cinq portes et concurrencera les Mercedes Classe A Berline, CLA et autres Audi A3 Berline. La présentation de la version européenne de la Série 2 Gran Coupé aura lieu dans quelques jours.