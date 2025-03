Skoda n’échappe évidemment pas à l’électrification de sa gamme comme toutes les autres marques généralistes. Bénéficiant d’un certain succès sur le segment des SUV familiaux à zéro émissions avec son Enyaq, le constructeur tchèque du groupe allemand s'apprête à lancer un petit crossover urbain (L’Epiq) cousin de la future Volkswagen ID.2 et prépare d’autres nouveautés importantes.

Parmi ces autres nouveautés, il y a un gros SUV à sept places inspiré du concept-car Vision 7S observé de près par Caradisiac en 2023. A l’occasion de la conférence annuelle de la marque, la marque a montré brièvement l’engin dans une courte séquence vidéo. La version définitive du véhicule dévoile sa face avant mais aussi sa poupe, en restant dans la pénombre. On peut déjà détailler sa signature lumineuse avant, mais aussi sa poupe très verticale dont les feux rappellent un peu ceux de l’ancien Range Rover.

Pour rappel, il s’appuiera sur une version évoluée de la plateforme MEB équipant déjà l’Enyaq (mais aussi le Volkswagen ID.4/ID.5, l’ID.3, l’ID.Buzz, la Cupra Born, le Tavascan ou l’Audi Q4 e-tron), mesurera environ cinq mètres de long et pourra accueillir sept occupants. Il arrivera sur le marché d’ici le début de l’année 2026 au plus tard.

Une Octavia électrique, aussi !

Ce n’est pas tout : Skoda annonce aussi l’arrivée d’un concept-car d’Octavia électrique, dont la présentation interviendra au salon de Munich 2025. Et le modèle doit reposer sur l’architecture SSP des futures Volkswagen Golf de neuvième génération et autres prochaines Cupra Leon, ce qui implique qu’elle n’arrivera pas avant 2027 au plus tôt.

Comme Volkswagen avec la Golf et Cupra/Seat avec la Leon, Skoda pourrait donc proposer à la fin de la décennie une Octavia électrique aux côtés d’une version thermique reposant sur une plateforme différente. Selon toute logique, les modèles électriques du groupe Volkswagen et leurs équivalents thermiques continueront de partager les mêmes éléments techniques de base comme c’est déjà le cas actuellement (les Golf, Octavia et Leon sur la même plateforme et les Enyaq, ID.4 et autres Tavascan sur la leur).