Voici le nouveau Kia Tasman, un pick-up au look étonnant

Voilà donc un nouvel acteur sur le marché des pick-up « compacts » où règnent les Toyota Hilux et autres Ford Ranger. Le constructeur coréen se joint à la bataille avec le Tasman, un véhicule mesurant 5,38 mètres de long dans cette variante à double cabine (pour 1,905 mètre de large et la même chose en hauteur), des dimensions similaires à celles de ses rivaux.

Son design apparaît comme audacieux, avec une face avant qui rappelle un peu celle du Dodge Ram de la génération de 1993 (celle du film "Twister"), un trois quart arrière évoquant plutôt le Jeep Gladiator et un style général assez fort. L’intérieur paraît lui très luxueux avec une planche de bord à l’équipement riche sur le modèle présenté, même si les finitions resteront probablement dans les canons de la catégorie (avec du plastique dur et des matériaux robustes). Notez les doubles panneaux numériques de 12,3 pouces (combiné d’instrumentation et tablette tactile centrale), en plus d’un autre petit écran de cinq pouces.

Et pour l’Europe ?

Le Tasman possède un moteur essence à quatre cylindres de 2,5 litres développant 277 chevaux et 421 Nm en Corée du sud, lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 8,5 secondes. Il aura aussi droit selon les marchés à un 2,2 litres turbodiesel de 207 chevaux et 442 Nm de couple, capable d’abattre le 0 à 100 en 10,4 secondes. L’engin peut charger jusqu’à 1 200 kg dans sa version la plus capable.

Pour l’instant, le Tasman est annoncé en Corée du sud mais aussi en Afrique, en Australie et au Moyen-Orient. Reste maintenant à savoir s’il viendra aussi en Europe, un marché où les rejets de CO2 importants de ces modèles ont désormais tendance à dissuader les marques d’y venir.