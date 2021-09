Jeep Gladiator : le pick-up à partir de 70 900 €

Alors que Ford vient d'abandonner l'idée d'un Bronco pick-up pour tenter de faire de l'ombre au Jeep Gladiator, ce dernier débarque officiellement en France. Une information qui avait été confirmée plus tôt dans l'année mais Jeep est depuis resté étonnamment silencieux sur le sujet, alors que la catégorie est désespérément vide. Un modèle quasiment unique, donc, avant l'arrivée de l'Ineos Grenadier pick-up qui devrait lui faire pas mal d'ombre, notamment grâce à une partie mécanique un peu plus "éprouvée".

Le Gladiator a donc le champ libre. Bien plus efficace en tout-terrain qu'un simple pick-up 4x4 avec ses trains spécifiques et sa hauteur de caisse plus généreuse, le Gladiator fait confiance au V6 3.0 diesel de 264 ch et 600 Nm. Un moteur que l'on retrouve sur bon nombre de modèles chez Stellantis, en particulier de l'autre côté de l'Atlantique puisque 20 % des Ram 1500 sont vendus avec ce bloc. Le V6 3.6 essence Pentastar est, sans grande surprise, absent du catalogue européen.

Il est associé à la boîte automatique à huit rapports (convertisseur) et à la transmission intégrale permanente avec gamme courte et blocage de différentiel.

Une seule offre au catalogue : l'édition Overland Launch, facturée 70 900 €, et richement dotée. De série, on retrouve notamment la caméra avant et arrière, les sièges chauffants, la climatisation automatique, l'accès sans clé ou encore les feux LED et le système audio Alpine.