Voici les prix des nouveaux Cupra Formentor et Leon restylés (2024)

Cupra, la marque de Seat qui tend résolument vers le « premium », vient de restyler ses deux modèles phares. Non seulement le SUV Formentor affiche désormais une face avant plus agressive, mais la compacte Leon se distingue désormais franchement de sa cousine Seat en arborant une calandre différente de cette dernière.

La marque dévoile aujourd’hui les premiers prix de ces deux nouveautés, désormais ouvertes à la commande et disponibles au configurateur en ligne. Il faudra donc compter sur un prix de base fixé à 39 760€ pour la Leon, dans sa version essence eTSI 150 dotée d’un quatre cylindres 1,5 litre de 150 chevaux accouplé à une boîte automatique à double embrayage. Le break Sportstourer se négocie à partir de 42 010€ et le Formentor demande 42 675€ minimum. Ces modèles coûtent respectivement plus chers que leurs cousins de chez Volkswagen, les Golf et nouveaux Tiguan.

Deux moteurs pour l’instant

On connaît aussi le prix des Leon équipées du diesel 150 chevaux (42 560€ en cinq portes et 44 810€ en break), mais pas celui du Formentor doté de ce même groupe motopropulseur. En revanche, Cupra France n’ouvre pas encore les commandes pour les variantes plus puissantes et plus sportives, les hybrides rechargeables pouvant aller jusqu’à 272 chevaux et la variante 4X4 de 333 chevaux avec la transmission intégrale reprise de la Volkswagen Golf R et de l’Audi RS 3. Ni celles du Formentor de 265 chevaux traction et de la Leon Cupra traction de 300 chevaux.