Voiture connectée : fonctionnalités et mises à jour additionnelles à la demande

De plus en plus de voitures sont connectées avec une carte SIM 4G intégrée (physique ou bien e-SIM, une carte électronique virtuelle), voire en utilisant la connexion du smartphone du conducteur. Cela permet de profiter de différentes fonctionnalités comme la navigation avec info trafic, la musique en streaming et diverses applis intégrées (réseaux sociaux, information…). C’est aussi la possibilité d’offrir un accès Wi-Fi pour smartphone/tablette aux passagers. Cette connexion au Web ouvre en outre chez certains constructeurs la possibilité de faire des mises à jour à distance, dites « over the air », des mises à jour gratuites du système d’exploitation de bord incluant parfois de nouvelles fonctionnalités.

Mais, nous allons le voir ci-dessous, toutes les extensions de fonctionnalités à distance ne sont pas offertes par les constructeurs. Une logique compréhensible de leur côté, qui permet de proposer plus de variantes tout en limitant la complexité de leurs gammes, toujours un facteur de coûts, tout en ajoutant une source de revenus pendant le cycle de vie du modèle.

Pourquoi faut-il des mises à jour ?

Avec un cycle de renouvellement des modèles de 6 ans en moyenne, l’automobile n’a pas du tout le même rythme d’évolution que le monde de la high-tech. Or, l’électronique embarquée et les fonctionnalités connectées prennent une place de plus en plus importante. Au-delà du système d’info-divertissement, cela touche aussi presque tous les aspects du véhicule.

En toute logique, ces systèmes doivent pouvoir évoluer pour rester au goût du jour. Jusqu’à maintenant souvent faite à l’occasion de révisions, cette opération peut aussi être réalisée à distance sur les véhicules connectés, à l’instar de Tesla qui fut précurseur de cette démarche.

D’une opération de routine à une politique commerciale

À partir du moment où la partie matérielle embarquée est conçue pour des fonctionnalités étendues, rien n’empêche un constructeur de faire évoluer presque tous les domaines de ses autos, toujours à distance. C’est aussi une stratégie comme le montre Tesla à nouveau, qui propose au fur et à mesure de la vie de ses modèles plus de puissance, un nouveau mode de conduite, une charge améliorée, une navigation plus instinctive et même, de nouvelles fonctionnalités plus gadgets (vidéo, jeux…). C’est aussi un business model pour certains, qui proposent ainsi des options pour le logiciel (software) de bord, parfois liées à des équipements physiques (hardware) présents d’emblée dans le véhicule, mais pas activés. Dans le sillage de Tesla, certains constructeurs premium comme BMW, Porsche, Mercedes ou Audi proposent à leur tour un catalogue d’options qu’il reste possible de débloquer après l’achat. Volkswagen commence aussi à le proposer.

Quelles sont les fonctionnalités additionnelles et pour quel prix ?

Honneur au pionnier : Tesla propose indifféremment à la commande ou a posteriori la mise en place de la conduite dite autonome pour 7 500 € sur sa Model 3. Les mises à jour du système d’exploitation des autos de la marque californienne apportent, elles, des ajouts et évolutions tout en restant gratuites.

Chez Audi, le service Functions on Demand vient tout juste d’être ouvert, le 28 octobre 2020. Il inclut la possibilité d’accéder a posteriori à la navigation avec Connect et DAB (radio digitale) et, sur certains modèles compatibles (e-tron et e-tron Sportback), le service propose aussi des fonctions d’éclairage comme les feux Matrix LED et une séquence lumineuse d’accueil.

BMW, avec son tout nouveau Connected Drive Store, propose nombre de services numériques et fonctionnalités optionnelles permettant de débloquer des équipements embarqués d’office, mais pas utilisables en configuration de base.

Mercedes-Benz offre différentes options à son catalogue Me Connect, avec par exemple la mise à jour de la cartographie GPS en ligne ou une application smartphone permet de télécommander la voiture pour les manœuvres de parking.

Enfin, chez Volkswagen, le service We Upgrade propose par exemple d’ouvrir dans la Golf 8 la fonctionnalité de feux de route automatiques ou de l’éclairage d’ambiance multicolore. C’est ce qui permettra à l’ID.3 d’être mise à jour (gratuitement) pour être équipée de certains atouts techniques prévus au départ mais victimes de retard de développement.

Comment y accède-t-on ?

Ces fonctionnalités peuvent être débloquées en passant soit par l’application smartphone de la marque, qui donne accès aux informations de l’auto, soit via un compte sur le portail Internet de la marque, voire le système embarqué. Une fois la commande passée et validée, il faudra télécharger les informations au moment où le véhicule est arrêté (une vingtaine de minutes) et, dès le prochain démarrage du véhicule, le voilà pourvu d’un nouvel équipement, comme par magie.

Peut-on revenir en arrière ?

Oui ! Il est généralement possible de prendre temporairement ces options et donc, elles se désactiveront une fois la période écoulée.

Peut-on réserver une fonctionnalité pour un temps limité ?

Chez Audi, il est possible de choisir de prendre un équipement pour une durée d’un mois seulement, pour le tester ou dans le cas d’un usage spécifique, comme la navigation en prévision d’un voyage par exemple. La durée peut aller jusqu’à 3 ans. Les modèles concernés chez le constructeur de Ingolstadt sont les Audi e-tron, A4 et A5 restylées, A6, A7, Q5, Q7 et Q8. BMW propose aussi certaines options au mois, comme l’enregistrement vidéo de la route par exemple. Certaines fonctionnalités peuvent aussi être acquises une fois pour toutes chez la plupart des constructeurs.

Bilan

La première réaction pour un acheteur peut être de l’ordre de la frustration. Embarquer des technologies qui ne seront activées que moyennant un paiement supplémentaire, voilà un concept dur à accepter, surtout au niveau de prix des voitures en question. On peut se consoler en voyant le verre à moitié vide : le prix de base n’est pas renchéri et pourtant, il reste la possibilité de faire évoluer son véhicule, de l’adapter à son usage. Cela peut être très intéressant pour un achat d’occasion, permettant de reconfigurer l’auto à son goût.