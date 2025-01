Voiture givrée… c’est la corvée !

Pour ceux d’entre vous qui ne disposent pas d’un garage fermé, l’hiver est synonyme de corvée matinale. Du pare-brise aux vitres latérales, sans compter les serrures, lorsque la température descend vraiment au-dessous de O°C, tout est gelé ! Vous allez devoir vous éreinter et jouer du grattoir pour éliminer une couche de givre plus ou moins épaisse et tenace. Et lorsque vous arrivez enfin à ouvrir votre portière dont le joint est collé par le froid, vous découvrez qu’il y a également parfois une couche de glace à l’intérieur du pare-brise.

Pour éviter de se retrouver piéger par le givre la meilleure solution est de l’anticiper. À commencer par écouter la météo et prendre quelques précautions de base qui vous feront gagner du temps – et de l’énervement – au petit matin.

Comment anticiper l’apparition du givre ?

La solution la plus simple pour éviter de retrouver votre véhicule givré est de le recouvrir la veille au soir d’une bâche hivernale. Seulement voilà, si votre voiture est garée dans la rue, vous avez toutes les chances que cette bâche ait disparu dans la nuit !

Il existe heureusement des astuces pour vous prémunir des désagréments de l’hiver : utilisez une lingette microfibres pour appliquer une couche d’alcool à 90° ou de vinaigre blanc sur le pare-brise la veille par exemple. Vous pouvez également – si vous en avez chez vous – frotter les vitres et le pare-brise à l’aide d’un oignon coupé en deux. Si ces solutions n’évitent pas le givre à 100 %, elles évitent qu’il n’adhère et permettent de le dégager en un tour de main.

Les joints de portières collés sont un grand classique de l’hiver. Pour l’éviter appliquez un produit silicone dégrippant type W40 la veille sur l’ensemble de vos joints de portière. De même, pulvérisez quelques gouttes de lubrifiant dans les barillets de serrure pour éviter qu’elles ne soient bloquées.

Changez le liquide de lave-glace

Vous avez roulé tout l’été avec un lave-glace rose, prévu pour démoustiquer votre pare-brise. Pensez à le changer pour un liquide spécial hiver de couleur bleu, qui peut résister à des températures de l’ordre de -20 °C. Ce dernier se révélera nettement plus efficace plus vous aider à éliminer le givre et ne risquera pas de surcroît de geler dans le bocal où à la surface du verre.

Comment protéger pare-brise et essuie-glace ?

Pour éviter l’inévitable couche de givre l’idéal est de placer une bâche de protection sur le pare-brise. Vous en trouverez à partir de 5 € dans différents modèles : avec des crochets ou des élastiques de fixation, ou à maintenir dans la fermeture des portières avant. Des bâches plus élaborées permettent également de protéger les vitres latérales et vos rétroviseurs.

Pensez également à relever les balais d’essuie-glaces afin de les placer sur la bâche. Ce petit geste vous évitera de voir les caoutchoucs coller au vitrage. Résultat, lorsque vous voulez les actionner ils sont bloqués ! Appliquez également un spray anti givre sur les caoutchoucs des balais ainsi que sur les buses du lave-glace pour vous assurer qu’elles soient fonctionnelles lorsque vous en aurez besoin.

Vous pouvez également placer un bouchon de liège sous les balais d’essuie-glaces pour éviter qu’ils ne collent au pare-brise.

Comment éliminer le givre ?

Pour éliminer la couche de givre plus ou moins épaisse qui recouvre pare-brise et vitres le mieux reste le grattoir. Pulvérisez un produit anti givre sur la totalité des surfaces vitrées qui facilitera l’élimination de la glace. Utilisez un grattoir en plastique – ou à défaut une spatule de cuisine en silicone ou en bois. Le grattoir idéal est celui équipé d’un manchon qui vous évitera de vous geler les doigts. Grattez en douceur. Inutile d’appuyer de toutes vos forces.

À défaut de produit anti givre vous pouvez faire un mélange « maison » en associant 60 cl d’alcool à brûler et quelques gouttes de liquide vaisselle dans un quart de litre d’eau, à pulvériser sur la surface. Laissez agir quelques minutes, le givre s’éliminera sans effort.

Comment bien utiliser la ventilation du véhicule ?

Si vous avez le temps, l’idéal est de démarrer votre véhicule et de laisser tourner le moteur. Néanmoins, dégivrer ainsi votre voiture demande une quinzaine de minutes, mieux vaut donc prévoir. Placez la régulation de la ventilation et du chauffage en direction du pare-brise. En ventilant et en chauffant l’habitacle l’air ambiant montant en température va à la fois dégivrer et désembuer non seulement le pare-brise mais également les vitres latérales. Veillez toutefois à ce que votre système de ventilation ne soit pas sur la position « recyclage » ce qui ne ferait que remuer l’air ambiant chargé d’humidité.

Vous pouvez placer le mode « chauffage » au maximum sans aucun effet thermique néfaste, l’air se tiédissant au fur et à mesure. Enclenchez le mode « dégivrage » des rétroviseurs et de la vitre arrière pour déglacer ces derniers.

Une fois dégivrées vos vitres vont rapidement se couvrir de la buée de respiration des occupants du véhicule. Pour l’éviter il est nécessaire soit de conserver la ventilation ouverte, soit d’utiliser la climatisation dont l’air sera plus sec, voire d’entrouvrir légèrement une vitre afin d’évacuer l’humidité de l’air. Utilisez une éponge microfibres antibuée pour éliminer cette dernière avant de quitter votre stationnement.

Ce qu’il ne faut jamais faire ?

Ne grattez pas vos vitrages gelés avec un grattoir métallique qui pourrait rayer la surface. Ne versez jamais d’eau bouillante sur un pare-brise gelé. D’une part, le choc thermique peut créer des fissures, voire faire éclater le verre ; d’autre part, l’eau en refroidissant rapidement risque de geler tout aussi vite et le remède sera pire que le mal. Quant à utiliser de l’eau tiède ou froide, n’y pensez même pas, vous ne feriez qu’augmenter la couche de glace déjà en place.

Ne quittez pas votre stationnement alors que vos vitres - et vos rétroviseurs - sont encore recouvertes de givre ou embuées. Le manque de visibilité rendrait votre conduite dangereuse.