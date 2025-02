voitures électriques d’occasion : des batteries sans soucis

Peut-on avoir confiance dans un véhicule électrique d'occasion issu des flottes d'entreprises ? Souvent récentes, les voitures de société d'occasion affichent généralement beaucoup de kilomètres au compteur. Qu'en est-il de l'usure des batteries ?

Spécialiste de la location longue durée aux entreprises, Arval entend valoriser la valeur résiduelle des véhicules électriques et démontrer le bon état de santé ou state of health (SoH) de leurs batteries, lors de leurs reventes sur le marché de l’occasion. Pour cela Arval propose un certificat de santé des batteries sur tous ses modèles électriques d'occasion. La compilation des données recueillies par le groupe de leasing prouve les bonnes capacités de vieillissement des batteries dans le temps.

Les batteries tiennent la route

Arval a analysé le résultat de 8 300 certificats de santé de batteries d’une trentaine de marques et modèles différents vendus entre mars 2023 et novembre 2024 dans huit pays européens. Le résultat montre « un état de santé moyen des batteries testées de 93 % » contre 100 % pour une batterie neuve.

Selon les données d’Arval, « 98 % des véhicules conservent un état de santé supérieur à 80 % après plusieurs années d'utilisation. Après 70 000 km, la batterie affiche encore 93 % de sa capacité ». La preuve que les batteries des modèles électriques se dégradent très lentement et peuvent donc rouler très longtemps. Même avec un fort kilométrage de « 200 000 km parcourus, l’état de santé reste proche de 90 % en moyenne » analyse le loueur. Un résultat qui corrobore l’étude mondiale publiée par l’entreprise de diagnostic des batteries MyBatteryHealth en novembre 2024 selon laquelle « 94 % des véhicules d’occasion présentent un State of Health (SoH) supérieur à 80 % ».

Un travail de transparence

Accessible via un QR code sur l'interface d'achat du loueur, le certificat indique la capacité résiduelle de la batterie par rapport à leur état neuf, le calcul de l’autonomie en kilomètre et en fonction du trajet effectué (urbain, autoroute, mixte) ou des conditions météorologiques. Les certificats sont réalisés en partenariat avec Moba et Aviloo, deux spécialistes de l'évaluation des batteries et membres de l'association européenne CARA1 (Car Remarketing Association Europe).

« À ce jour, il n’existe pas de norme officielle de calcul pour évaluer le niveau de batterie au niveau européen », souligne Arval « qui offre une évaluation et une certification indépendante de l’état de santé des batteries ». Cela permet « de rassurer les acheteurs sur les valeurs résiduelles des véhicules électriques et ainsi d’en faciliter leur revente sur le marché de l’occasion », ajoute Arval. Le leaser entend ainsi « lever un des principaux freins à l’achat » d’un modèle électrique d’occasion.

1/ CARA (Car Remarketing Association Europe) milite pour l'harmonisation de règles internationales concernant la recommercialisation des véhicules de société issus des flottes en fin de contrat.