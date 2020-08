Voitures électriques : sont-elles adaptées pour recevoir plusieurs sièges auto ?

Le TCS (Touring Club Suisse, plus grand club au service des automobilistes chez nos voisins helvètes) teste chaque année des sièges auto (voir sa fournée 2020). Et ce n'est pas tout : il évalue aussi le sens de l'accueil des véhicules, en regardant combien d'enfants peuvent voyager à bord avec un siège, et s'il est facile de les installer. Et cette fois, le TCS s'est intéressé à un type d'auto bien particulier : les électriques.

Bien sûr, les 15 véhicules testés peuvent embarquer des bambins avec un siège auto ! Pour tous les modèles, le transport de deux enfants sur la deuxième rangée est possible. Sur ce point, les Audi e-tron, Porsche Taycan, Tesla Model 3, Tesla Model X et Volkswagen e-Golf se distinguent grâce à une facilité d'accès à ces places.

C'est quand il s'agit de mettre un troisième siège sur la banquette que cela se corse. C'est d'ailleurs impossible pour la Porsche Taycan, le Hyundai Kona et la Nissan Leaf. Plus logiquement, c'est compliqué dans les citadines, comme la BMW i3. La Renault Zoé peut juste avoir un rehausseur sans dossier sur la place centrale, ce qui vaut aussi pour l'Audi e-tron, la Jaguar I-Pace, la Mercedes EQC, la Tesla Model 3 et la Volkswagen e-Golf !

Sur l'ensemble de sa notation, le TCS accorde la plus mauvaise note au Hyundai Kona (deux étoiles, le véhicule étant adapté pour deux enfants seulement). Le club distingue en revanche les Audi e-tron, Mercedes EQC, Tesla Model S et Opel Corsa-e avec quatre étoiles, pouvant facilement avoir trois sièges auto à bord. La citadine allemande est saluée par la présence sur le siège passager d'un ancrage Isofix et d'un ancrage Top Tether.

Mais le champion des champions, c'est le Tesla Model X... qui est aussi le modèle le plus cher du lot ! Le gros SUV électrique peut facilement recevoir trois sièges auto en 2e rangée et deux autres en 3e rangée ! De plus, les portes papillon dégagent un accès parfait.

> Tous les résultats détaillés sur le site du TCS