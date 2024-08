Voitures neuves : les promotions d'août 2024

Les constructeurs automobiles mettent-ils en pause leurs remises en ces temps de grand chassé-croisé des vacances d’été ? Pas vraiment. Il se trouve que les ventes de voitures neuves ne se situent pas au beau fixe avec de mauvais chiffres sur le dernier mois de juillet. Les marques gardent donc des réductions parfois intéressantes sur leurs modèles, que ce soit à la commande « vers l’usine » ou sur les exemplaires disponibles tout de suite en stock. Que vous recherchiez un modèle électrique, thermique ou hybride (quelle que soit sa taille), il y a des offres relativement intéressantes ce mois-ci si vous cherchez une auto en dernière minute pour partir en vacances avec.

Coutumier des grosses remises sur ses modèles disponibles tout de suite en stock, Skoda offre ce mois-ci jusqu’à 12 600€ de réduction sur son SUV électrique Enyaq dans sa version 60. De quoi dépasser les 26% de cadeau et faire baisser le prix du modèle à 30 410€ en ajoutant le bonus écologique 2024 de 4 000€. Pas mal pour un grand modèle familial correctement équipé, même s’il faut alors se contenter de batteries de 62 kWh (autonomie maximale de 339 km WLTP). Il y a aussi toujours les belles remises de chez Ford qui peuvent atteindre les 20% sur la Focus, une réduction significative sur le Tesla Model Y de base (-9%) et toujours les 10 000€ en moins sur le break électrique de MG. Notons aussi la nouvelle baisse de prix de l’Opel Astra électrique, qui descend elle aussi à 30 000€ une fois le bonus écologique déduit. Suffisant pour qu’elle devienne enfin intéressante ?

Attention aux fausses remises

La plupart des constructeurs mettent parfois en avant des offres de location longue durée ou de location avec option d'achat alléchantes sur le papier, avec des avantages clients qui peuvent dépasser 3000 ou 4000€. Mais dans ces cas, il faudra bien veiller à étudier le coût total dans le forfait proposé. Généralement, ce coût total dépasse de beaucoup le prix frontal neuf sans remise, les forfaits de location impliquant bien évidemment un bénéfice supérieur du constructeur par rapport à celui qu'il récupère lors d'un achat frontal. Et n'oubliez pas que même si certaines remises sont conditionnées à une reprise d'un ancien véhicule, il est souvent possible de négocier avec le concessionnaire pour en bénéficier même sans véhicule à faire reprendre. En matière de négociations, n'hésitez jamais à essayer d'aller plus loin que la remise proposée par le constructeur. Précisons que les remises que nous vous exposons ici sont nationales et que les concessionnaires peuvent naturellement vous en proposer des plus intéressantes à leur niveau.