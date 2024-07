Les grosses remises du mois : 10 000€ sur la MG5 électrique !

Chaque mois, notre guide des promotions permet de trouver quelques remises intéressantes dans le marché automobile neuf actuel où les prix deviennent hélas de plus en plus élevés. Focalisons-nous sur les remises les plus généreuses.

Avec son prix de base fixé à 32 990€ dans sa finition Confort avec les batteries de 50 kWh, la MG5 paraissant bon marché lorsqu’elle est arrivée sur notre marché en 2022. Mais maintenant que les constructeurs automobiles européens, coréens ou japonais proposent des modèles intéressants largement sous les 40 000€, le constructeur chinois est obligé de réagir.

Depuis quelques mois, il propose de grosses remises sur ses modèles électriques pour palier la suppression du bonus écologique dans leurs cas. Et cette remise atteint désormais 10 000€ sur le Mg5 en stock, le break compact de la marque. De quoi abaisser son prix de vente à 22 990€ (finition Comfort avec les petites batteries) et la rapprocher d’une Dacia Spring haut de gamme (19 990€).

Uniquement disponible à la commande au configurateur en finition Luxury haut de gamme, son prix atteint 24 490€ après remise dans cette configuration. Ce qui reste extrêmement concurrentiel, sachant qu’une Peugeot E-308 SW aux batteries à peine plus grosses (54 kWh brut) se négocie actuellement à partir de 41 230€ après remise.

Attention, les prix vont bientôt monter

Précisons que cette remise de 10 000€ est valable jusqu’en septembre 2024 d’après le site internet de la marque. Et attention, les modèles électriques de Mg deviendront logiquement un peu plus chers ensuite sur le marché français à cause des nouvelles taxes douanières sur l’importation des voitures électriques chinoises mises en place en Europe.