Voitures neuves : les promotions d'octobre 2023

On semble enfin arrivé à la stagnation des prix du neuf sur le marché automobile français. Mis à part quelques rares véhicules chez des marques comme Toyota, les gammes de modèles ont arrêté de prendre quelques centaines d’euros en plus tous les mois comme elles le font depuis l’année dernière. Autre bonne nouvelle, certaines marques ont décidé d’augmenter sensiblement le montant de leurs remises. Ces grosses remises concernent avant tout des véhicules en fin de carrière, mais pas que : il est même possible de trouver d’énormes remises sur des gros modèles électriques de luxe !

La bonne affaire du moment : Renault Arkana, Ford Mustang Mach-E, Seat Ibiza, Skoda Fabia & Enyaq

Chez Renault, les exemplaires pré-restylage de l’Arkana encore en stock sont très fortement remisés avec des exemplaires bradés à -19%. Pour ceux qui recherchent un SUV compact à prix serré, il y a probablement de quoi réfléchir. Même chose pour ceux qui ont besoin d’une citadine thermique : la Seat Ibiza monte jusqu’à -21% de remise et la Skoda Fabia n’est pas loin avec ses -19%. Même les gros SUV électriques s’y mettent. Déjà remisé par le passé, le Ford Mustang Mach-E propose désormais -19% sur sa version de base (comme sur le Kuga thermique). Les Skoda Enyaq et Enyaq Coupé se négocient eux aussi à -19% dans leurs versions haut de gamme équipées des grosses batteries. Les prix restent élevés dans l’absolu mais pour ceux qui recherchent un modèle de ce genre à l’équipement maximal, il y aura sans doute matière à réfléchir.