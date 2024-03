Volkswagen accusé d'avoir fait couler un cargo avec une voiture électrique

Les faits se sont produits au mois de février 2022. Alors que le Felicity Ace faisait route vers les Etats-Unis depuis l’Allemagne, ce gigantesque bateau cargo a été détruit par un incendie au large des côtes qui a finalement conduit à sa perte totale. Il transportait un peu moins de 4 000 voitures dont une grande majorité de produits des marques du groupe Volkswagen avec un millier de Porsche, des Volkswagen, des Bentley et même des Lamborghini.

A l’époque, certains avaient immédiatement accusé les voitures électriques transportées sur le navire d’être à l’origine de l’incendie ayant fait couler le bateau. Et c’est précisément ce que reprochent l’exploitant du navire Mitsui et son assureur Allianz, d’après les journalistes de Bloomberg. Avec d’autres plaignants, ils attaquent le groupe Volkswagen devant le tribunal de Stuttgart et affirment que c’est une Porsche électrique (une Taycan donc) qui se serait embrasée au départ.

Il faudra des preuves

Si les voitures électriques sont systématiquement montrées du doigt dans ce genre de situation, il faudra de solides preuves pour convaincre les juges et pour l’instant on ignore si les accusateurs en ont. Rappelons que l’année dernière, la voiture électrique avait à nouveau été accusée dans l'affaire du naufrage du cargo Fremantle Highway. Mais elle avait ensuite été innocentée, des experts ayant prouvé que le feu avait pris à des niveaux du navire qui n’étaient pas occupés par des véhicules électriques.