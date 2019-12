Volkswagen annonce l'électrique ID d'entrée de gamme

En réponse à

Je crois que l'électrique décollera vraiment quand :

1) le prix d'un VT sera le même que celui d'un VE hors bonus

2) les 20 modèles les plus vendus existeront aussi bien en VT qu'en VE, et qu'on pourra faire le choix comme on le fait aujourd'hui entre diesel et essence

En cela, je pense finalement que la stratégie de Peugeot est peut être meilleure que celle qui consiste à avoir des modèles spécifiques.