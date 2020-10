Volkswagen annonce la nouvelle gamme "R"

Cette année, Volkswagen a mis le paquet avec sa gamme R en Europe. Si elle n'était jusqu'ici composée que d'un modèle (Golf), elle s'étoffe désormais avec T-Roc, Tiguan et Touareg R (et potentiellement une Arteon Shooting Brake R), dans une certaine logique puisque le groupe allemand avait confirmé l'an dernier vouloir étendre son portfolio de SUV sportifs. Dont acte.

Après le T-Roc R et plus récemment le Tiguan R, c'est donc le tour de la plus emblématique, à savoir la Golf R. Un modèle devenu populaire depuis la septième génération de la compacte allemande avec une recette qui a fait mouche : des performances, mais quatre roues motrices et une grande polyvalence. Nous ne sommes donc pas sur une sportive pure et dure, et c'est totalement assumé de la part de la Golf R qui va se renouveler avec un 2.0 TSI poussé dans ses retranchements, à 333 ch, soit une bonne dizaine de plus que le Tiguan R.

Ce devrait logiquement être la dernière génération de Golf R à moteur thermique, puisque le constructeur allemand a désormais mis l'accent sur sa famille ID et sur le développement de modèles R électriques.