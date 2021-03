Volkswagen annonce vouloir disposer de 6 usines de batteries

Volkswagen vient de dévoiler sa stratégie concernant la mobilité électrique dans les futures années et décennies, et le moins que l'on puisse dire est que le géant allemand compte mettre le paquet. Il annonce en effet un total de 6 "gigafactories" en Europe, pour un équivalent de 240 GWh de batteries produites par an d'ici 2030. Volkswagen ne construira pas toutes les usines, puisque certaines existent déjà : le groupe prévoit en effet de commander pour 11 milliards d'euros de batteries à Northvolt, le fabricant suédois de batteries et partenaire de VW, avec une montée à 40 GWh assez rapidement.

A titre de comparaison, ces 240 GWh sont proches de ce que prévoit de fabriquer Tesla pour toute l'Europe lorsque la grande usine berlinoise sera opérationnelle. A côté, le projet de Total/PSA en France paraît en revanche maigre avec ses 48 GWh à l'horizon 2030.

Les annonces de VW ne s'arrêtent pas là puisque sont également prévus 18 000 nouveaux points de recharge en Europe, mais aussi un coût unitaire des batteries divisé par deux grâce à la forte hausse de la production. L'objectif est de passer sous les 100 € du kWh sur le segment des petites autos. Et sur la fabrication, Volkswagen et ses partenaires comptent atteindre les 95 % de recyclage des matières premières destinées aux batteries.