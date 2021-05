Volkswagen dévoile le Tiguan Allspace restylé (2021)

1,5 million d'exemplaires écoulés depuis 2017, la version sept places du Tiguan est déjà un succès pour Volkswagen. Le Tiguan qui est d'ailleurs l'un des véhicules les plus "mondiaux" de la marque allemande, avec des productions en Allemagne, au Mexique, en Chine, en Inde ou encore en Russie. En clair, l'un des éléments si ce n'est l'élément le plus important du catalogue VW.

Forcément, avec un tel succès depuis l'arrivée de la seconde génération, il était compliqué pour Volkswagen de trop toucher au Tiguan, et à sa déclinaison Allspace.

Sans surprise, les changements esthétiques sont similaires en tout point à la version courte. Petits coups de crayon sur les boucliers, feux à LED matriciels, signature lumineuse repensée à l'arrière et nouveaux modèles de jantes et teintes additionnelles au catalogue, le Tiguan Allspace fait la transition du restylage en douceur.

Même constat à l'intérieur sur cette variante en photo évidemment ultra équipée. La plus grosse évolution est la commande de climatisation tactile. Ceux qui aimaient le côté pratique des commandes physiques vont probablement pester à nouveau contre le choix d'un constructeur de vouloir faire du tout tactile.

Le Tiguan Allspace restylé dispose d'une large gamme de moteurs. En essence, on trouve le 1.5 TSI 150 ch, et le 2.0 TSI en 190 (uniquement avec les quatre roues motrices 4Motion et la boîte automatique) et en 245 ch, toujours en boîte DSG et 4Motion. Côté diesel, les clients pourront compter sur ce bon vieux 2.0 TDI décliné en 150 et 200 ch.

Ce Tiguan restylé hérite d'une nouvelle aide à la conduite, le Travel Assist. En boîte automatique, le système prend le contrôle de la direction, du freinage et de l'accélération entre 0 et 210 km/h. Evidemment, la circulation des véhicules totalement autonomes étant interdite en Europe, le conducteur devra garder les mains sur le volant.

Volkswagen a revu la gamme avec quatre niveaux de finition : Tiguan (jantes 17 pouces, barres de toit noires, protection de soubassement), Life (Digital Cockpit Pro, écran tactile 8 pouces, airbags latéraux arrière, jantes 18 pouces ou encore sièges confort), Elegance (jantes 19 pouces, éléments extérieurs chromés, éclairage d'ambiance) et R-Line (volant sport, logos R-Line, inserts décoratifs imitation carbone, jantes 19 ou 20 pouces).

La commercialisation et les tarifs du Tiguan Allspace restylé ne sont pas encore communiqués pour la France.