Volkswagen : édition spéciale R-Line pour l'Arteon

L'Arteon se fait relativement discrète en Europe avec des ventes évidemment bien plus confidentielles que sa "soeur", la berline Passat, qui reste l'un des best-sellers de sa catégorie sur le Vieux Continent. Mais Volkswagen n'oublie pas pour autant l'Arteon avec l'arrivée d'une version limitée R-Line Edition, qui avait déjà été proposée sur la Passat auparavant.

La particularité est cette teinte spécifique "Moonstone Grey", qui contraste avec le noir que l'on retrouve sur le pavillon et les jantes de 20 pouces. La présentation est donc plutôt sportive, même si cela tranche avec l'ambiance intérieure qui comporte une sellerie spéciale cuir Nappa tendant plus vers le luxe que l'Alcantara.

L'Arteon R-Line Edition est particulièrement bien dotée puisqu'elle reçoit de série l'instrumentation numérique, les feux LED adaptatifs, les sièges chauffants ou encore la multitude d'aides à la conduite avec le régulateur adaptatif, le Park Assist et la détection des panneaux.

Volkswagen n'en produira que 250 exemplaires pour l'Europe, et même si le lancement en France n'est pas encore confirmé, sachez que cette Arteon sera uniquement vendue avec les moteurs les plus puissants : le 2.0 TSI pour l'essence et le 2.0 biTDI pour le diesel, en quatre roues motrices 4Motion.

Les tarifs (allemands) débutent à 55 970 € en version 2.0 TSI de 190 ch.