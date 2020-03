Volkswagen et Mercedes pourraient collaborer sur des projets logiciels

Le développement informatique et l'électronique sont les nouveaux secteurs en vogue dans les bureaux d'études des constructeurs. Avec l'avènement de l'électromobilité, les temps où le plus gros du budget passait dans le développement d'un moteur essence ou diesel et de boîtes de vitesses est révolu. Les moteurs électriques sont nettement plus simples de conception, et souvent produit par des équipementiers.

Il faut donc que les constructeurs dénichent de nouveaux talents (informaticiens, électroniciens, spécialistes des capteurs...) pour travailler sur d'autres aspects des autos. Ces domaines d'un nouveau genre sont d'ailleurs ce qui aurait potentiellement pu retarder le lancement de la gamme ID pour Volkswagen, qui se serait heurté à de nombreux bugs informatiques.

Aujourd'hui, on apprend par le média allemand Manager Magazin que Volkswagen et Mercedes seraient en discussion pour signer une collaboration dans le développement logiciel. Cela permettrait notamment de standardiser certaines choses : chez Mercedes, l'heure est à la création d'une plateforme logicielle flexible et adaptable à la fois aux moteurs thermiques et électriques. Chez Volkswagen, c'est la plateforme "Car.Software" qui est au coeur du travail des équipes d'ingénieurs, le géant de Wolfsburg ayant annoncé une enveloppe de 7 milliards d'euros pour ce secteur d'ici 2025.