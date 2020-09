Volkswagen Golf 8 break : première image

Le break a encore ses adeptes en Europe. C'est aussi une silhouette importante pour capter la clientèle professionnelle. Mais Volkswagen semble tarder pour présenter la variante grande volume de la nouvelle Golf, dont la berline a été dévoilée en octobre 2019. L'attente semble toucher à sa fin à en juger par l'apparition sur la toile de cette photo, via le compte Instagram WilcoBlok.

On a même sous les yeux la déclinaison Alltrack, c’est-à-dire le break déguisé en véhicule tout-terrain avec des protections en plastique brut sur les bas de caisse et les passages de roue. Une déclinaison qui soigne son style mais la Golf break n'oublie pas le volume. On peut déjà le voir sur cette image, le porte-à-faux arrière est allongé, afin de proposer un beau volume de chargement, quitte à avoir un petit effet sac à dos.

Cette première image est forcément la fumée avant le feu, on devrait donc bientôt avoir toutes les photos et toutes les infos. Parmi les nouveautés techniques pour la Golf break, une motorisation hybride rechargeable est attendue.