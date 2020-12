Volkswagen Group enfin au diapason de son patron

Où va Volkswagen ? Si l'on écoute Herbert Diess, le patron du groupe, Volkswagen va se transformer en une entreprise plus jeune, moins conservatrice, innovante. Une sorte de "Tesla géant" qui n'est toutefois pas du goût de tous. A commencer par Bernd Osterloh, le patron du personnel de Volkswagen Group, plutôt à protéger ses employés et le format d'entreprise très rigide à l'allemande.

Le pilote Herbert Diess ne pouvait toutefois pas manoeuvrer l'avion Volkswagen sans avoir le soutien de la direction. Une réunion extraordinaire a ainsi été organisée pour clarifier certaines choses, afin d'apaiser les tensions et de coucher sur papier la philosophie du futur chez Volkswagen.

Désormais, la situation est clarifiée : le conseil de surveillance "assure son soutien" à Herbert Diess dans son projet, déjà bien sur les rails avec la famille de voiture électriques ID. ""Le président du conseil d'administration et sa nouvelle équipe du conseil ont le plein soutien du conseil de surveillance lorsqu'il s'agit de réaligner l'électromobilité et la numérisation, mais aussi d'augmenter l'efficacité et la rentabilité", précise le groupe allemand.

Diess va ainsi pouvoir être plus serein sur les grandes réformes structurelles du groupe Volkswagen. Cependant, lui qui opte pour la "rationnalisation" et qui affirmait être ouvert à discuter de l'avenir de Lamborghini et d'autres marques de niche, a été quelque peu désapprouvé : Lamborghini et Ducati ne bougeront pas.