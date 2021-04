Volkswagen ID.4 GTX (2021) : la première GTI du futur ?

Le "grand tourisme" chez Volkswagen se cuisine à toutes les sauces. Au gazole (GTD), à l'essence (GTI) et à l'hybridation (GTE), mais aussi, désormais, à l'électrique avec la nouvelle gamme GTX, inaugurée par cette ID.4 GTX.

Peut-on réellement dire qu'il s'agit de l'équivalent d'une GTI au sein de la famille ID ? A la lecture du long dossier de presse, les mots "sport" ou "performances" n'apparaissent pas, ou très peu. Le constructeur met surtout l'accent sur les équipements, l'espace à bord, la capacité de remorquage de 1200 kg ou encore les possibilités en matière de charge (les batteries acceptent jusqu'à 125 kW de puissance maximale) et la connectivité avec les applications et la commande vocale. Nous jugerons du caractère sportif de cette première GTX lors des essais, mais le ton est donné par Volkswagen.

Il faut dire que la Golf GTI n'est pas la compacte la plus radicale de son segment, notamment face aux Honda Civic Type R et autres Renault Mégane RS Trophy. L'Allemande est connue pour faire dans la polyvalence, mais cette caractéristique semble exacerbée sur cette nouveauté finalement difficile à placer aujourd'hui face à la concurrence. Trop timide devant une Ford Mustang Mach-E GT, et probablement bien trop véloce pour d'autres rivales, cette ID.4 GTX pourrait, pourquoi pas, jouer face à une Volvo XC40 Recharge ou encore une Tesla Model Y Grande Autonomie... qui n'est pas encore arrivée sur le marché français.

L'ID.4 GTX porte finalement presque "mal" ses lettres. Les GTD, GTE et GTI ont une présentation plutôt sportive (ou en tout cas plus dynamique qu'une Golf classique), mais ici, les différences avec une ID.4 se font rares. Des touches de couleur sur la planche de bord, un logo GTX sur les dossiers des sièges et le volant, des jantes spécifiques de 20 et 21 (option) pouces, ou encore un Pack Sport (avec amortissement piloté DCC) qui permet d'avoir une direction plus progressive et d'abaisser l'assiette de 15 mm selon le mode choisi.

Dommage, pour une voiture dessinée par un certain Jozef Kaban, qui n'est autre que le responsable du design extérieur de la Bugatti Veyron. Cette fois, il eut un coup de crayon nettement plus calme et bien moins osé.

Première électrique VW à quatre roues motrices

L'ID.4 GTX est l'occasion pour Volkswagen d'introduire un second moteur sur le train avant, ce qui en fait la première voiture électirque du constructeur avec quatre roues motrices. Le gain de puissance est substantiel, puisqu'elle passe de 204 à 299 ch. Les deux moteurs sont différents : synchrone à l'arrière (celui de la gamme ID.4), et asynchrone à l'avant. Un système de gestion électronique s'occupe de la transmission de puissance : le moteur avant n'est activé que sur demande du conducteur selon le mode de conduite, et en cas de perte de motricité. Mais en conditions normales, c'est le moteur arrière qui est privilégié.

Malgré un poids encore plus élevé qu'une ID.4 déjà lourde, cette GTX abat le 0 à 100 en 6,2 secondes. Les batteries, qui sont celles de la "grande" ID.4 (77 kWh) donnent droit à 480 km d'autonomie sur cycle WLTP.

De série, l'ID.4 GTX embarque un affichage tête haute à réalité augmentée, des feux LED matriciels IQ.Light, les nombreuses aides à la conduite ou encore l'écran tactile de 12 pouces de diagonale. Il sera possible de piocher dans les options pour avoir notamment droit à des désormais traditionnels "packs". Les Pack Assistance et Assistance "Plus" permettent notamment de bénéficier de l'accès et démarrage sans clé, de l'alarme et de la caméra de recul. Le régulateur adaptatif Stop&Go est dans la version "plus" du pack.

Pour l'heure, les tarifs pour le marché français ne sont pas encore communiqués, mais on connaît ceux du marché allemand : l'ID.4 GTX débute à 49 950 € outre-Rhin. Elle sera donc à plus de 50 000 € en France.