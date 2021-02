Volkswagen ID.4 : la gamme complète, prix à partir de 39 370 €

Les configurations techniques

Il y a deux capacités de batterie pour l'ID.4 : 52 et 77 kWh. La plus petite correspond aux versions Pure, avec deux niveaux de puissances : 148 et 170 ch. La plus grosse correspond à la Pro Performance, elle est associée à un moteur de 204 ch.

Les finitions et principaux équipements de série

Versions Pure

City : régulateur de vitesse adaptatif, aide au maintien dans la voie, aide aux créneaux, climatisation automatique bi-zone, navigation avec écran tactile 10 pouces, instrumentation numérique 5,3 pouces, commandes vocales, chargeur des smartphones par induction, sièges avant et volant chauffants, banquette 2/3-1/3.

Style : City + accès/démarrage mains libres, caméra de recul, jantes 18 pouces, phares Matrix LED.

Versions Pro Performance

Life : jantes 19 pouces, toit peint en noir, régulateur de vitesse adaptatif, aide au maintien dans la voie, aide aux créneaux, climatisation automatique bizone, navigation avec écran tactile 10 pouces, instrumentation numérique 5,3 pouces, commandes vocales, chargeur des smartphones par induction, sièges avant et volant chauffants, banquette 2/3-1/3.

Family : Life + accès/démarrage mains libres, caméra de recul, phares Matrix LED, toit panoramique en verre.

Tech : Family + écran tactile 12 pouces, affichage tête haute à réalité augmentée, sièges avant électriques, vision 360°, assistant conduite semi-autonome Travel Assist.

Max : Tech + suspensions pilotées, pompe à chaleur.

Les prix

Le bonus est de 7 000 € pour les modèles sous 45 000 €. Pour les autres, c'est 3 000 €.