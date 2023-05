Volkswagen ID.7 GTX : la berline 4x4 sera lancée à la rentrée

La Volkswagen ID.7 est la grande berline électrique de la marque, la nouvelle Passat "zéro émission" en quelque sorte. Comme les ID.4 et ID.5, elle aura droit à une version plus musclée, nommée GTX.

La marque allemande confirme sa venue au catalogue et évoque deux moteurs électriques, ce qui en fera une quatre roues motrices. Ce n’est pas vraiment une surprise puisque les ID.4 et ID.5 GTX sont déjà équipés ainsi, et développent une puissance de 220 kW (soit 299 ch).

Pour le moment, Volkswagen ne communique pas la puissance de cette future GTX, mais elle devrait être supérieure. En effet, l’ID.7 est aujourd’hui une propulsion qui développe déjà 286 ch et un couple de 550 Nm. Pour se démarquer, cette future version devra dépasser le cap des 300 ch. Il est également trop tôt pour évoquer la taille de la batterie, mais elle pourrait reprendre celle de la version Pro S, d’une capacité de 86 kWh.

Un look spécifique pour cette GTX

On peut toutefois remarquer que la teinte rouge sera de la partie, avec l’inscription GTX sur les portes avant. Le pavillon profitera d’une couleur noire et les vitres seront surteintées. À l’intérieur, Volkswagen évoque des éléments décoratifs avec des surpiqures contrastées sur les sièges, la planche de bord et les panneaux de porte.

Enfin, cette GTX profite de trains roulants et d’une direction améliorés et d’une vaste plage de réglage du châssis, entre confort et sportivité. Pour s’en assurer, il faudra en prendre le volant. En attendant, le constructeur nous donne rendez-vous au Salon IAA Mobility, qui aura lieu à Munich du 5 au 10 septembre 2023.