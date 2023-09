C’est l’effervescence sur le stand Volkswagen, situé dans les rues de Munich. Sur deux niveaux, il est possible de visualiser l’ID.GTI Concept ou encore la grande berline ID.7. Mais celui qui nous intéresse est l’ID.BUZZ LWB.

Vingt-cinq centimètres en longueur, voilà ce qu’apporte en plus ce LWB, pour Long Wheel Base (empattement long) par rapport à l’ID.BUZZ. Il s’étend ainsi sur 4,96 m de long, ce qui en fait un beau bébé. Côté style, ce nouveau venu est strictement identique à la version « courte » puisqu’il partage les parties avant et arrière. Il ne se distingue que par un empattement allongé qui profite directement à l’espace à bord.

Il peut ainsi embarquer jusqu’à sept personnes, selon différentes configurations, ce que l’ID.BUZZ classique ne sait pas faire. Les places du troisième rang sont réellement spacieuses et l’on profite d’une bonne posture. Et si vous avez besoin d’effectuer un déménagement, il sera tout indiqué. En revanche, lorsque les sept sièges sont en place, le coffre est nettement réduit.

L’espace supplémentaire à bord n’est pas le seul point fort de cette version. Grâce à un plancher plus long, ce LWB peut embarquer un accumulateur de plus grande capacité, qui passe de 77 kWh à 85 kWh. L’autonomie peut atteindre 475 km contre 416 km.

dailymotion Volkswagen ID.BUZZ LWB : en phase d’émancipation. En direct au salon de Munich 2023 (vidéo)

L’autre évolution technique concerne le moteur, dont la puissance fait un bond en avant en atteignant 286 ch. Ce long ID.BUZZ peut atteindre 100 km/h en 7,9 secondes et 160 km/h en vitesse maximale. Seulement, les papas pressés pourront se diriger vers la version GTX à quatre motrices forte de 339 ch.

Ce long ID.BUZZ sera commercialisé en 2024, mais son prix reste à ce jour, inconnu. En sachant que le prix de base l’ID.BUZZ débute à 59 450 €, ce LWB pourrait tutoyer les 70 000 €.

L'instant Caradisiac

Situé dans le centre de Munich, juste en face du stand Renault, celui de Volkswagen est assez imposant et totalement ouvert. Un lieu au look sympa et à l'ambiance soignée qui donne envie de s'attarder.