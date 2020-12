Volkswagen : l'Arteon est disponible en hybride rechargeable

En réponse à

tous les constructeurs bricolent en hâte des électriques, des hybrides, des hybrides rechargeables, voire des hydrogène, sans aucune compétence. Bonjour les désillusions des clients dans 2 ou 3 ans . Seuls les japonais et Tesla ont acquis de longue date un vrai savoir faire dans ces technologies. Ils étaient regardés avec une certaine condescendance par les constructeurs de moteurs à mazout, les journaleux (si peu spécialisés ) voire même par les acheteurs . En attendant un hybride Toyota ou Lexus c'est 250 000 kms sans aucun souci , et la boîte de mobylette est infiniment plus fiable que les DSG .