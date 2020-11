Volkswagen : l'ID 4 se précise

Présence du DCC (châssis piloté), freinage spécifique et puissance maximale d'entrée de jeu, l'ID 4 tente de jouer dans un registre plus dynamique que la plus conventionnelle ID 3, déjà présente sur le marché. Volkswagen tente de rassurer ceux qui pensent que la voiture électrique va tuer tout plaisir de conduite, même s'il faut bien le reconnaître, faire glisser une voiture de deux tonnes risque d'augmenter encore un peu plus l'usure de consommables tels que les pneus. Et de toute façon, avec un tel volant, et une position probablement plus typée confort que sportive, la raison de vivre de cette ID 4 ne sera pas dans les dérives, mais plutôt dans la sécurité.

Tanner Foust, le célèbre pilote américain qui s'est notamment illustré en rallycross, a fait quelques pirouettes avec l'ID 4 sur le circuit de Willow Spring, connu pour son dénivelé. Evidemment, la glisse est bien là pour cette version propulsion, qui sera la seule proposée au lancement avec les désormais traditionnelles éditions "1st".

L'ID 4 sera d'abord vendue en Europe (avant les Etats-Unis) avec la plus grosse batterie de 77 kWh. Une variante à quatre roues motrices sera par la suite intégrée au catalogue, mais Volkswagen va d'abord se concentrer sur ce modèle moins cher.