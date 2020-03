Volkswagen : la première électrique sportive sera un SUV

En réponse à

Le groupe Volkswagen excelle dans 2 domaines. La com et la publicité. J'ai hésité de remplacer ce dernier par les logiciels. Les dernières infos sur les bugs m'ont fait changer d'avis. Donc beaucoup beaucoup de communication sur les modèles mais attendant rien. Ah si, on recycle d'anciens modèles pour éviter les amendes. (Attention second degré)