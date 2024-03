Volkswagen : le nouveau Crafter en approche

Rien à l'extérieur, tout à l'intérieur… Le nouveau Volkswagen Crafter, le grand fourgon de la marque, garde toute sa ligne mais évolue à bord. C'est ce que la marque appelle une « refonte technique avec une actualisation complète des composants matériels et logiciels ». Autrement dit, une importante mise à jour technique. Concrètement, le grand fourgon allemand est désormais équipé de série d'un ensemble d'instruments numérique, dénommé Digital Cockpit. Le Crafter se dote d'une nouvelle planche de bord accueillant en son centre un écran de 10,3 pouces ou de 12,9 pouces en option, basé sur le nouveau système d'infodivertissements modulaire (MIB). L'écran se caractérise par une nouvelle interface graphique et une navigation intuitive par menus, détaille le constructeur. Il sera également équipé d'un nouveau système de commande vocale en ligne, pouvant intégrer ChatGPT en option.



Le Crafter 2024 reçoit aussi un nouveau volant multifonctions, des prises USB-C et une station de charge par induction. Les "compteurs" disparaissent au profit d'une instrumentation numérique et un frein à main électronique remplace le levier habituel. Cette nouveauté n'est pas qu'un détail. C'est bien mieux et bien plus pratique pour les vans aménagés, le siège conducteur pivotant beaucoup plus facilement.

Pour se conformer aux nouvelles normes GSR2, le Crafter se dote de série de nombreuses aides à la conduite comme le système de freinage d’urgence avec détection des cyclistes et des piétons, l’aide au maintien dans la voie, l'affichage de la signalisation routière, le limiteur de vitesse et le radar de recul avec signal sonore. Volkswagen va même un peu plus loin en proposant en option le système de conduite semi-autonome Travel Assist.

Toujours aussi varié

Pas de changement du côté de l'offre, vaste et variée. Le Crafter 2024 est toujours proposé sur deux empattements (3,64 et 4,49 mètres), diverses longueurs et hauteurs et plusieurs PTAC, allant jusqu'à 5,5 tonnes. Il est disponible en traction, propulsion et en 4 roues motrices. Sous le capot, prennent place les blocs quatre cylindres Diesel décliné en trois puissances de 140, 163 ou 177 chevaux. Ils sont couplés à une boîte manuelle à six vitesses ou à la boîte automatique à huit vitesses pour les modèles traction et à transmission intégrale. Une nouvelle boîte automatique à huit vitesses est désormais proposée pour les propulsions. Un petit sujet d'étonnement pour finir : les informations fournies par Volkswagen concernant ce nouveau Crafter ne portent que sur les versions thermiques. Pas un mot sur la version électrique, le e-Crafter. Pour plus tard sans aucun doute…