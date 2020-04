Volkswagen : les Arteon Shooting Brake et Tiguan GTE sont au programme

En réponse à

Pour l'Arteon Break je suis septique étant donné l'Arteon déjà pas très réussi je trouve et l'intérieur venant de la passât n'était deja plus trop d'actualité au moment de la sortie de la Berline alors aujourd'hui...

En revanche pour le Tiguan GTE on ne peut que s'en réjouir en plus le groupe volkswagen maitrise parfaitement depuis un moment cette technologie donc nul doute que ce sera une super voiture, espérons que les ventes suivront grâce au seul critère déterminant, un prix pas beaucoup plus élevé que le diesel.