Volkswagen : les dernières hybrides rechargeables avec 100 km d'autonomie

Cette année, Volkswagen devrait écouler environ 150 000 hybrides rechargeables à travers le monde. Un joli score pour la marque VW qui a clairement étoffé son catalogue ces derniers temps, notamment sur ses modèles phares Golf, Tiguan ou encore Passat. Mais pour VW, comme bien d'autres, l'hybride rechargeable n'est qu'une phase transitoire vers le tout électrique, incarné par la plateforme MEB au sein du groupe allemand.

Au 1er janvier 2022, la législation va changer et obliger les constructeurs à revoir leurs hybrides, puisque les aides publiques (bonus) ne seront accordées dans certains pays qu'avec une autonomie en mode électrique d'au moins 60 km sur cycle d'homologation. A l'heure actuelle, la plupart des hybrides rechargeables compactes en sont loin, mais selon nos confrères d'Automobilwoche, Volkswagen travaille sur un "PHEV II", associant non pas le 1.4 TSI mais un 1.5 TSI "Evo II" à une nouvelle forme de batterie permettant d'effectuer 100 km en mode électrique, tout en se rechargeant en 30 minutes sur une borne rapide en courant continu.

Volkswagen s'appuiera ainsi à nouveau sur la famille EA211, lancée en 2012, et composée de trois et quatre cylindres essence à injection directe et aujourd'hui filtre à particules sur la variante Evo I.Ce sera la dernière évolution de la chaîne thermique hybride chez Volkswagen avant l'abandon du moteur à combustion.