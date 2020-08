Volkswagen : les Golf 8 R, Arteon R, T-Roc R et Tiguan R sur circuit

Toute la famille est de sortie en cette fin du mois d'août du côté du circuit du Nürburgring. Lors des sessions réservées aux constructeurs, Volkswagen a sorti l'armada avec : Golf 8 R, nouvelle Arteon Shooting Brake R, Tiguan R et T-Roc R.

Les trois modèles utilisent le même moteur, à savoir le 2.0 turbo que l'on trouve aussi sous le capot de la dernière Audi S3. Il reste maintenant à connaître la puissance spécifique de chacun, même si la rumeur annonçait déjà 330 ch pour la Golf 8 R qui ne se cache même plus. Dans cette vidéo d'Auto Addiction, on note même deux exemplaires de la Golf R (bleue, et blanche).

Les Tiguan R et T-Roc R vont compléter la gamme complète de sportives de Volkswagen qui dispose déjà d'un inédit Touareg R. Avec ces quatre autos, le constructeur allemand aura de quoi faire, d'autant plus qu'il faut rajouter les habituelles Golf GTI et Polo GTI.

Les plus observateurs auront toutefois aperçu un détail intéressant : la forme des sorties d'échappement sur l'Arteon, qui ne sont pas sans rappeler ce que l'on trouve chez Mercedes.