Volkswagen lève le voile sur l'ID 4, la seconde de la famille

La plateforme modulaire MEB du groupe Volkswagen accouche aujourd'hui d'un deuxième enfant. Le premier SUV 100 % électrique du constructeur allemand est officialisé, même si ce n'est qu'une demi surprise, tant les fuites et les images de modèles sans camouflage ont inondé la Toile ces derniers mois.

Esthétiquement, l'ID 4 fait bien plus affirmé que l'ID 3, et pour cause : le SUV mesure 4,58 mètres, soit 32 cm de plus qu'une ID 3, et 10 cm de plus qu'un Tiguan ! Entre l'empattement généreux (2,77 mètres, ce qui est particulièrement grand pour une telle auto) et la réduction au maximum des portes-à-faux donnent à cet ID 4 un espace d'accueil important, digne du segment supérieur des SUV thermiques selon Volkswagen. En clair, un format de gros Tiguan, mais des volumes plutôt dignes d'un Touareg. Résultat : un volume de coffre de 543 litres, et une habitabilité aux places arrière probablement grande pour la catégorie.

Malgré son embonpoint et sa prise de hauteur par rapport à une ID 3, l'ID 4 conserve un coefficient de traînée de 0,28, soit à peine pire que l'ID 3 (0,26). L'autonomie devrait donc être peu impactée par rapport à l'ID 3 à batteries équivalentes, d'autant plus que l'ID 4 ne proposera au départ que la plus grosse batterie : 77 kWh.

Quatre teintes seront au programme au lancement : blanc, bleu, gris et jaune (ici en illustration). Les feux à LED seront de série sur tous les niveaux de finition, mais l'éclairage matriciel sera en série uniquement sur l'édition de lancement 1ST "max", tout comme les feux arrière LED 3D. D'autres éléments seront de série sur 1ST Max, comme le grand toit en verre panoramique, l'ouverture électrique du hayon avec capteurs, ou l'affichage tête haute à réalité augmentée. L'écran tactile multimédia est de 10 pouces sur finition 1ST, et 12 pouces sur 1ST Max.

Pour le reste, c'est du grand classique avec le MirrorLink, Android Auto et Apple Carplay, les services de connectivités (avec paramétrages par application sur smartphone pour certains éléments de l'auto) et la multitude d'aides à la conduite.

Batterie et moteur

Le moteur électrique de 204 ch et 310 Nm est situé juste devant le train arrière et est alimenté par une batterie de 77 kWh à refroidissement liquide, pesant 493 kg. Elle est garantie 8 ans et 160 000 km. Pour l'instant, l'ID 4 n'est donc pas proposé avec les plus petites batteries de l'ID 3. En revanche, Volkswagen annonce déjà une version à quatre roues motrices plus puissante pour 2021.

Les jantes de 20 pouces de série pourront être remplacées par des modèles à 21 pouces, mais il faudra tout de même vérifier en essai si le confort ne s'en trouve pas dégradé. Les clients de la 1ST Max auront tout de même droit à l'amortissement piloté DCC.

L'autonomie sur cycle WLTP est de 520 km, soit une trentaine de kilomètres de moins qu'une ID 3 à batterie équivalente.

Pour l'instant, les tarifs français ne sont pas connus, Volkswagen ne précisant que les prix allemands : 49 950 € pour l'ID 4 1ST et 59 950 € pour l'ID 4 1ST Max.