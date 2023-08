Volkswagen met en place son réseau de recharge

"Electrify France by Volkswagen Group Networks"", voici le nom de programme développé par la filiale française du constructeur allemand afin de proposer un réseau de recharge rapide à son nom.

La marque est consciente de l'avance prise par Tesla dans ce domaine et qui explique en partie le succès de la firme américaine et souhaite donc rassurer ces clients en mettant en place propre en parallèle du réseau Ionity par exemple - dont Volkswagen est l'un des membres fondateurs.

C'est en 2020 que Volkswagen a commencé ce programme en installant 7 sites pilotes dans 6 concessions Audi (Roissy-en-France, Besançon, Clermont-Ferrand, Grenoble, Rouen, Troyes) et une Volkswagen (Vélizy-Villacoublay), le but était d'observer les besoins de la clientèle. Aujourd'hui, il en ressort que chaque station devra être pourvue a minima d’un point de charge d’une puissance garantie en toutes circonstances de 150 kW. Les plus grandes iront jusqu’à 12 points de charge ultrarapide. Le but de ce nouveau réseau est d’offrir une capillarité dans les régions faiblement pourvues en autoroutes et dans les zones périurbaines.

Le plan de déploiement prévoit près de 150 stations de recharges, représentant 300 points de charge haute puissance, hébergées au sein de ses concessions d’ici l’été 2024. La promesse est de pouvoir recharger 150 à 200 km d’autonomie en 15-20 minutes alors que "50 % des Français n’ont pas de place de parking dédiée leur permettant de se charger à leur domicile". Ces bornes seront situées sur les parkings des concessions des marques Volkswagen Véhicules Utilitaires, Audi, Seat, Cupra, et Skoda. Elles seront accessibles à tous et à toutes les marques 24h/24 et 7j/7.