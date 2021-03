Volkswagen ne sortira plus de nouveau moteur thermique

Les moteurs actuels de Volkswagen ont encore la capacité d'être améliorés pour tenter de passer haut la main la norme Euro 7 à venir, mais il ne faudra plus attendre de nouveaux moteurs. C'est ce que vient de confirmer Ralf Brandstätter, le patron de la marque Volkswagen.

"Les moteurs (actuels) sont encore en développement. Nous en avons encore besoin pendant un certain temps, et ils doivent être aussi efficaces que possible. Durant la prochaine décennie, ces voitures doivent encore rapporter de l'argent pour financer l'ensemble de la transformation". Mais il n'y aura plus de nouvelle famille de moteurs, ceux actuellement proposés sur les gammes existantes iront à leur fin au gré de mises à jour pour passer les normes, puis prendront doucement leur retraite à l'approche de... 2040.

Concrètement, Audi et Volkswagen, qui sont les deux fournisseurs de moteurs pour la grande majorité du groupe VW, affichent un planning à long terme plus précis, avec une famille de moteurs TSI/TFSI/TDI remaniés pour passer Euro 7 dès 2026, et une transition douce vers le tout électrique jusqu'à la fin des années 2030.

Audi a déjà confirmé de son côté arrêter le développement de nouveaux moteurs à combustion. Tout comme Volkswagen, la marque va se concentrer sur les mécaniques existantes pour les faire durer le plus possible afin de rentabiliser les investissements initiaux, et en attendant que la soupe électrique prenne un peu plus en Europe.